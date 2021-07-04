الشارقة ينفي الاتفاق مع الاتحاد لضم كورونادو

ماجد محمد (صدى):
رد عبد الله العجلة، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، على التقارير التي أشارت إلى قرب رحيل البرازيلي إيغور كورونادو، إلى نادي الاتحاد ، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكد العجلة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رحيل كورونادو، وأكد تمسكهم به، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع الاتحاد لبيع عقد اللاعب، بحسب الشرق الأوسط.
وأضاف" ولم نتلق -أيضا- أي عرض رسمي، لا يوجد شيء حاليا، لكن هناك مفاوضات وجس نبض، ولكن لا يوجد شيء نهائي بالموضوع"، مبينا أن فكرة الاستغناء عن كورونادو صعبة جدا، فالمدرب متمسك باللاعب بشكل كبير، وإلى الآن لم يجد المدرب لاعبا بديلا له للاستغناء عنه.