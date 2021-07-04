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الشارقة ينفي الاتفاق مع الاتحاد لضم كورونادو

منذ ساعة
1967
الشارقة ينفي الاتفاق مع الاتحاد لضم كورونادو

ماجد محمد (صدى):
رد عبد الله العجلة، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، على التقارير التي أشارت إلى قرب رحيل البرازيلي إيغور كورونادو، إلى نادي الاتحاد ، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد العجلة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رحيل كورونادو، وأكد تمسكهم به، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع الاتحاد لبيع عقد اللاعب، بحسب الشرق الأوسط.

وأضاف" ولم نتلق -أيضا- أي عرض رسمي، لا يوجد شيء حاليا، لكن هناك مفاوضات وجس نبض، ولكن لا يوجد شيء نهائي بالموضوع"، مبينا أن فكرة الاستغناء عن كورونادو صعبة جدا، فالمدرب متمسك باللاعب بشكل كبير، وإلى الآن لم يجد المدرب لاعبا بديلا له للاستغناء عنه.

الشارقة
الاتحاد
كورونادو

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أحدث التعليقات

رحال كآلمطر
السعادة لا تقاس بالعمر ولكن في سن الشيخوخة الاهتمام بالصحة والعافية مهم
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ياشيخ
**""'سهم'""**😊
لو خبزت المرأه في بيتها افضل من خروجها بحاجة وبدون حاجة ... قالوا الحكماء اذا ارت هدم مجتمع ما فابدا بتفكيك الاسره ليصبح كل...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** اصلاً من يوم ماشفت وجهك وشفتك اللي كأنها طيـ .. مسوي رجيم وأنا غاسل يدي *ههههههههههه أستغفر...
رحال كآلمطر
أقوى فك على وجه الارض ! صعبه عليك

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