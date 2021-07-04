العثور على أربع جثث متفحمة في حريق قبرص

نيقوسيا (صدى):
عثر على أربع جثث متفحّمة، يعتقد أنها لأشخاص يحملون الجنسية المصرية في منطقة ليماسول في قبرص، إثر اشتعال حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي.
وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات الضحايا".
وأضاف أن "جميع المؤشرات تدل على أن الجثث تعود لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ الأمس، متابعا أنه يُعتقد بأن الضحايا الأربعة يحملون الجنسية المصرية.
ويذكر أن الحريق الذي انتشر في مناطق واسعة من الغابات في جنوبي البلاد، يعتبر من أسوأ الحرائق التي شهدتها قبرص، وتسبب به الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما أججته الرياح العاتية، وأجبر على إخلاء عدة قرى من سكانها.