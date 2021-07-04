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دلال عبد العزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم

منذ 25 دقيقة
680
دلال عبد العزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم

القاهرة (صدى):
طلبت الفنانة دلال عبدالعزيز، في المستشفى الخاص الذي تعالج به، أوراق للكتابة عليها رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لاتعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وذكرت مصادر صحفية أنها كتبت: «إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

وأضافت أن الفنانة دلال عبد العزيز، لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناءً على طلب من الأسرة، التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم.

ويذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني من تليف في الرئة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرًا لتأثرها الشديد، واعتمادها على الأكسجين الخارجي.

رسالة
سمير غانم
دلال عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

المهم
عوذبالله من شكلك ا
قرم
لممارسة الفن فنون.
sqon 123
اللهم امين
قرم
مادرت عنك.
¥ ولد نجد ¥
الله لايشغلنا الا في طاعته

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