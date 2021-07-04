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وكيل جيوفينكو نجم الهلال يثير الجدل بصورة تُحير الجماهير

منذ ساعة
2186
وكيل جيوفينكو نجم الهلال يثير الجدل بصورة تُحير الجماهير

ماجد محمد (صدى):
أحدث أندريا كاتولي، وكيل أعمال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم نادي الهلال ، حالة من الجدل بعد نشره صورة مع اللاعب، سببت حالة من الغموض والحيرة للجمهور متسائلين عن مستقبل اللاعب.

وبينت الصورة جيوفينكو بجانب وكيله، وهو يمسك قلما وأمامهم قميص الهلال وبضع أوراق، وتوقع الجمهور أن تكون مخالصة وقعها اللاعب للرحيل عن الفريق، والبعض الآخر أشار إلى أنه ربما جدّد تعاقده، فيما لم يعلن نادي الهلال حتى الآن، أي شيء بخصوص اللاعب.

ووفق وقت سابق، أوضحت تقارير أن النجم الإيطالي، سيرحل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والذهاب إلى الدوري الأمريكي من جديد، أو العودة للدوري الإيطال.

الهلال
الدوري الإيطالي
جيوفينكو

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لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ياشيخ
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رحال كآلمطر
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