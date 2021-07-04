نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

باكستاني ما عنده تفاهم

منذ 55 دقيقة
487

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
عوذبالله من شكلك ا
قرم
لممارسة الفن فنون.
sqon 123
اللهم امين
قرم
مادرت عنك.
¥ ولد نجد ¥
الله لايشغلنا الا في طاعته

أخر الأخبار

«الحج والعمرة» تلزم الشركات بنقل الحجاج المشترين لباقات خدمة خارج مدنهم
«الحج والعمرة» تلزم الشركات بنقل الحجاج المشترين لباقات خدمة خارج مدنهم
منذ 20 دقيقة 1448
دلال عبد العزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم
دلال عبد العزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم
منذ 24 دقيقة 668
«توكلنا» يتيح لمديري المدارس معرفة إحصائية منسوبي المدرسة المتعافين والمصابين
«توكلنا» يتيح لمديري المدارس معرفة إحصائية منسوبي المدرسة المتعافين والمصابين
منذ 34 دقيقة 1649
امرأة في موقف لا تحسد عليه
امرأة في موقف لا تحسد عليه
منذ 40 دقيقة 234
باكستاني ما عنده تفاهم
باكستاني ما عنده تفاهم
منذ 55 دقيقة 487
امحق فزعه
امحق فزعه
منذ ساعة 352
الموت يغيب أمين منطقة المدينة المنورة سابقاً
الموت يغيب أمين منطقة المدينة المنورة سابقاً
منذ ساعة 2179
وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
منذ ساعة 2193
6 قرارات توطين جديدة من الموارد البشرية تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة
6 قرارات توطين جديدة من الموارد البشرية تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة
منذ ساعة 2179
الخطوط السعودية تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
الخطوط السعودية تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
منذ ساعة 2002