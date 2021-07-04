نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الخطوط السعودية تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

منذ 54 دقيقة
1866
الخطوط السعودية تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تقنية المعلومات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط،

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب أخصائي تقنية المعلومات، واشترطت أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، هندسة النظم ، تقنية المعلومات ، ونظم المعلومات ، أمن المعلومات، هندسة الاتصالات)، وحاصل على مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

وأشارت الخطوط السعودية إلى التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع الشركة.

الخطوط السعودية
البكالوريوس
وظيفية شاغرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
مادرت عنك.
¥ ولد نجد ¥
الله لايشغلنا الا في طاعته
قرم
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
محمدالدوسري
لاحول ولاقوة الا بالله الله يصلح الحال خمسه وأربعين سنه ماتهون العشره
قرم
الله يرحمك رحمه واسعه.

أخر الأخبار

الموت يغيب أمين منطقة المدينة المنورة سابقاً
الموت يغيب أمين منطقة المدينة المنورة سابقاً
منذ 4 دقائق 1100
«توكلنا» يتيح لمديري المدارس معرفة إحصائية منسوبي المدرسة المتعافين والمصابين
«توكلنا» يتيح لمديري المدارس معرفة إحصائية منسوبي المدرسة المتعافين والمصابين
منذ 8 دقائق 1224
امرأة في موقف لا تحسد عليه
امرأة في موقف لا تحسد عليه
منذ 14 دقيقة 34
باكستاني ما عنده تفاهم
باكستاني ما عنده تفاهم
منذ 29 دقيقة 311
امحق فزعه
امحق فزعه
منذ 34 دقيقة 222
وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
منذ 44 دقيقة 2058
6 قرارات توطين جديدة من الموارد البشرية تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة
6 قرارات توطين جديدة من الموارد البشرية تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة
منذ 49 دقيقة 1965
الخطوط السعودية تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
الخطوط السعودية تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
منذ 54 دقيقة 1866
سوق الأسهم تشهد تنفيذ 48 صفقة خاصة على النسب الدنيا
سوق الأسهم تشهد تنفيذ 48 صفقة خاصة على النسب الدنيا
منذ 59 دقيقة 1765
إدارة النصر تتلقى 3 عروض رسمية لخطف "فراس البريكان"
إدارة النصر تتلقى 3 عروض رسمية لخطف "فراس البريكان"
منذ ساعة 1959