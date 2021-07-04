سوق الأسهم تشهد تنفيذ 48 صفقة خاصة على النسب الدنيا

الرياض (صدى):
كشفت تقارير، أن جلسة تداول سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، شهدت تنفيذ 48 صفقة خاصة على النسب الدنيا (-10%) عن سوق الأسهم في السوق.
وفي السياق نفسه، تخطت نسب الانخفاض النسب الدنيا في بعضها لتصل إلى 12.5%، فيما تضمنت الصفقات العديد من القطاعات منها البنوك والأسمنت وصناديق الريت وغيرها من القطاعات.
وتعد "الصفقات الخاصة" هي الأوامر التي يتم تنفيذها بالاتفاق بين مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، ولا تؤثر تلك الصفقات على سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.