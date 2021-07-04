تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
سمك داخل سيارة غرقانة
منذ ساعة
539
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130116
منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههه ..
.. صادت اكبر واكثر منما تصيده الشبكه ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
قرم
مادرت عنك.
¥ ولد نجد ¥
الله لايشغلنا الا في طاعته
قرم
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
محمدالدوسري
لاحول ولاقوة الا بالله الله يصلح الحال خمسه وأربعين سنه ماتهون العشره
قرم
الله يرحمك رحمه واسعه.
أخر الأخبار
دلال عبد العزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم
منذ 15 دقيقة
382
«توكلنا» يتيح لمديري المدارس معرفة إحصائية منسوبي المدرسة المتعافين والمصابين
منذ 25 دقيقة
1514
امرأة في موقف لا تحسد عليه
منذ 31 دقيقة
163
باكستاني ما عنده تفاهم
منذ 46 دقيقة
424
امحق فزعه
منذ 51 دقيقة
315
الموت يغيب أمين منطقة المدينة المنورة سابقاً
منذ 56 دقيقة
1967
وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
منذ ساعة
2140
6 قرارات توطين جديدة من الموارد البشرية تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة
منذ ساعة
2141
الخطوط السعودية تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
منذ ساعة
1969
سوق الأسهم تشهد تنفيذ 48 صفقة خاصة على النسب الدنيا
منذ ساعة
1847