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لقطات من هدم فندق ضخم

منذ 24 دقيقة
255

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلمان
نيابة هن كل الرجال نقول لكي اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل
ابو سعود
النظام زين بس الواحد وين يوقف مع الزحمه وقلة المواقف وكثرة الناس نحتاج حلول بجميع المناطق المزدحمه
كوكو لولو
حتى القدرات الي مختبرينها قبل 5 سنوات غير معتمدة والي شاهدتة اكثر من 5 سنوات غير معتمدة حسبنا الله ونعم الوكيل يجيك وزير اردى...
مطر الاسود
اذا لم ينفع اللقاح مع الرجل وقضى نحبه يكون سعيد الحض انه تخلص من شوفة رقعة وجهك الذي ليس فيه شيىء اصلي وكله بوتكس
:::
اتقوا الله حق تقاته

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