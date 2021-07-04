بالفيديو.. فيات 500X الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها العصرية

متابعة_أميرة خالد (صدى):
احتلت سيارة فيات 500X الجديدة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر متوسطة الحجم، مكانة كبيرة داخل أسواق السيارات، بينما عزز الصانع الإيطالي فيات من قوة السيارة 500X بإضافة بضعة لمسات جديدة من خلال نسخة خاصة.
وجاءت السيارة فيات 500X بإطلالة خارجية تعتمد على فتحة سقف أنيقة، و التي تمنح قائد المركبة قسطًا من الاستمتاع بالهواء النقي، مع حزمة من المصابيح الامامية تحمل الكثير من لمسات تقنية الـ LEDLIGHT، فضلًا عن الشبكات الامامية الواقعة أسفل غطاء المحرك، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع توزيع الهواء.
وشملت السيارة مستشعرات أمامية لسهولة التحكم، وجنوط رياضية متعدد الاضلاع، مع مرايات كهربائية ذات شرائط ضوئية، وأربعة ابوب تعتمد على مقابض لامعة من الكروم، وإطارات فضية اللون تزين منطقة النوافذ، مع نسبة طول تقدر بثلاثة أمتار، وعرض 169 سم، مما يمنحها سهولة اكثر في التنقل والاصطفاف.
وتضم شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، حيث يبلغ قياسها 10 بوصة، مع تطعيمات داخلية من الخشب، و مقصورة فاخرة تأتي من الجلد الأبيض، مع تكييف هواء أوتوماتيكي الأداء، وزر تفعيل و إيقاف المحرك بصمة، و نظام صوتي و ترفيهي عبر مكبرات صوتية.
وزودت السيارة فيات 500X في نسختها الخاصة بنوعين من المحركات، الأول بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 69 حصان، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 100 حصان.