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الكرة الأرضية تصل لأبعد مسافة من الشمس غدا

منذ 18 دقيقة
1443
الكرة الأرضية تصل لأبعد مسافة من الشمس غدا

نايف السالم (صدى):
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن ‏ ‎الكرة الأرضية إلى أبعد مسافة " ‎الأوج " في مدارها حول ‎الشمس هذا العام غدا.

وأضاف المسند أن أن الكرة الأرضية ستبعد عن الشمس بمسافة 152,100,527 كيلومتر عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت ‎المملكة (10:27 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.

‏كما أشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن غداً تكون ‎الأرض في نقطة الأوج (أبعد نقطة من ‎الشمس) ويكون بعدها عن الشمس 152,100,533كم تقريبا أي 5 مليون كم أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر يناير في فصل ‎الشتاء

، مضيفة أن حدوث فصلي الصيف والشتاء سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها.

الجمعية الفلكية بجدة
الأرض
الكرة الأرضية
المسند
الشمس

التعليقات

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أحدث التعليقات

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اتقوا الله حق تقاته
Manosur AlBishi
غالي على قل سنع هواوي احسن منه
ابو سعود
قديم جدا المقطع
عبدالعزيز الرشيدي
أعوذ بلله وش ذي الحرمه المشكله عجوز وع ماقدرت عشره العمر أللهم اكفنا وإياكم شر من فيه شر🙆💔
الزهراني
وجهك غير مريح النفاق يشع من عينااك

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