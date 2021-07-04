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"الأمن البيئي" يوقف 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 27 دقيقة
1628
"الأمن البيئي" يوقف 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (22) مواطنًا و(28) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (767) رأسًا من الإبل و(5313) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

مخالفا
المملكة
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

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أحدث التعليقات

:::
اتقوا الله حق تقاته
Manosur AlBishi
غالي على قل سنع هواوي احسن منه
ابو سعود
قديم جدا المقطع
عبدالعزيز الرشيدي
أعوذ بلله وش ذي الحرمه المشكله عجوز وع ماقدرت عشره العمر أللهم اكفنا وإياكم شر من فيه شر🙆💔
الزهراني
وجهك غير مريح النفاق يشع من عينااك

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