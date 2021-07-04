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إقبال كبير من الطلبة في تعليم تبوك لتلقي لقاح كورونا

منذ 11 ساعة
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إقبال كبير من الطلبة في تعليم تبوك لتلقي لقاح كورونا

عطاالله العمراني (صدى):
تواصل الإدارة العامة للتعليم منطقة تبوك المشاركة في الحملة الوطنية التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضوريًا.

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الأبناء والبنات الطلاب والطالبات من فئة (12-18) عاماً بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل. عبر المراكز المخصصة كمركز اللقاحات في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية، وجامعة تبوك، وبقية المراكز الصحية لسلامة الجميع، منوهاً بالتعاون بين تعليم تبوك وصحة تبوك في هذا الإطار.

وثمن مدير تعليم تبوك تفاعل واهتمام أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًا، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلمان
نيابة هن كل الرجال نقول لكي اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل
ابو سعود
النظام زين بس الواحد وين يوقف مع الزحمه وقلة المواقف وكثرة الناس نحتاج حلول بجميع المناطق المزدحمه
كوكو لولو
حتى القدرات الي مختبرينها قبل 5 سنوات غير معتمدة والي شاهدتة اكثر من 5 سنوات غير معتمدة حسبنا الله ونعم الوكيل يجيك وزير اردى...
مطر الاسود
اذا لم ينفع اللقاح مع الرجل وقضى نحبه يكون سعيد الحض انه تخلص من شوفة رقعة وجهك الذي ليس فيه شيىء اصلي وكله بوتكس
:::
اتقوا الله حق تقاته

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