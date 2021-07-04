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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

منذ 22 دقيقة
1600
الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

عدن (صدى):
أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: "إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح" ،مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين".

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للمليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.

الجيش اليمني
صعدة
مليشيا الحوثي الإرهابية
جبهة الملاحيط

التعليقات

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أحدث التعليقات

البسطويسي
السد مو لاثيوبيا فقط شوف الدول المستثمرة في السد وانت تعرف حجم المصيبة ، يعني ضرب السد انتحار يا باشة .
4lovex2
طبعاً هذا ينم عن الذكاء إذا تم تقليص عدد الساعات بالعمل سوف يكون هنالك وقت أو بمعنى شفت فارغ للموظف إلي يأتي بعده وسوف...
أبوخالد
كرهتونا الرياضه من تعليقاتكم إرقوا بتفكيركم شوي دايم واحد ينتقد الثاني أعوذ بالله ….😡
البسطويسي
يا نهار احوس ، 72 وتبغا فراش ‘ وتاثرت نفسيا كمان من هجرها يا رب سترك
أبوخالد
كرهتونا الرياضه من تعليقاتكم إرقوا بتفكيركم شوي دايم واحد ينتقد الثاني أعوذ بالله ….😡

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