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بالفيديو.. أمين عمداء القبول والتسجيل يوضح طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد

منذ ساعة
2035
بالفيديو.. أمين عمداء القبول والتسجيل يوضح طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد

الرياض (صدى):
أوضح أمين عمداء القبول والتسجيل، الدكتور سعود المقحم، اليوم الأحد، طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد.

وقال الدكتور سعود المقحم، أن الطالب عندما يدخل إلى بوابة القبول الموحد سيجد أمامه الـ6 جامعات في بوابة واحدة، ويضع الطالب القسم الذي يريده كرغبة أولى والآخر كرغبة ثانية.

وأشار أمين عمداء القبول والتسجيل، إلى أن بعدها يستطيع الطالب أن ينتقل إلى جامعة أخرى ويقدم بها أيضًا، فيما دور البوابة هو أن تفرز الطلاب وتختار أفضل نسب الطلاب في المقاعد الشاغرة، مؤكدًا أنه من المهم للطالب أن يرتب رغباته ترتيب صحيح، ولابد أن يدخل أكبر عدد من الرغبات لتزيد فرصته في القبول.

المملكة
القبول والتسجيل
طلاب
جامعات
بوابة القبول الموحد

التعليقات

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أحدث التعليقات

:::
اتقوا الله حق تقاته
Manosur AlBishi
غالي على قل سنع هواوي احسن منه
ابو سعود
قديم جدا المقطع
عبدالعزيز الرشيدي
أعوذ بلله وش ذي الحرمه المشكله عجوز وع ماقدرت عشره العمر أللهم اكفنا وإياكم شر من فيه شر🙆💔
الزهراني
وجهك غير مريح النفاق يشع من عينااك

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