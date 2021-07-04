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"آبل" تطلق النسخة التجريبية من نظام التشغيل آي أو إس 15

منذ 33 دقيقة
1625
"آبل" تطلق النسخة التجريبية من نظام التشغيل آي أو إس 15

وكالات (صدى):
أطلقت شركة آبل الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي أو إس 15 حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون تنزيل هذه النسخة واستخدامها في الخريف المقبل.

وأكد خبراء على أنه لا ينصح بتنزيل النسخة التجريبية من أي تطبيق أو نظام تشغيل على الهاتف الأساسي لأي مستخدم بسبب وجود ثغرات عديدة فيها سواء سبق اكتشافها أو لم تكتشف بعد وإذا أراد المستخدم تنزيل هذه النسخة التجريبية يفضل أن يكون ذلك على جهاز هاتف ثان يستخدمه للتجربة فقط.

وأضاف الخبراء أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل آي أو إس تستهلك البطارية بسرعة أكبرحيث يمكن إعادة ضبط الجهاز ليعمل بالنسخة الحالية من نظام التشغيل آي.أو إس .14.

 

آبل
هواتف ذكية
ثغرات

التعليقات

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أحدث التعليقات

البسطويسي
السد مو لاثيوبيا فقط شوف الدول المستثمرة في السد وانت تعرف حجم المصيبة ، يعني ضرب السد انتحار يا باشة .
4lovex2
طبعاً هذا ينم عن الذكاء إذا تم تقليص عدد الساعات بالعمل سوف يكون هنالك وقت أو بمعنى شفت فارغ للموظف إلي يأتي بعده وسوف...
Zoolعالمي
هههههههههههههههه كنه المشهور الي يسمونه الكحلي ههههههههههههههههههههههه نسخه مطوره من الدباب فهد المولد على العموم شف وجه العنز وكمل الباقي يا طاقيه
خبير زمانه
امريكا لاامان لها وايران لها اهداف تريد الوصول لها وتبني القوه والعرب كالعاده يتفرجون وينتظرون الحماية همهم الاكل والوناسه والعيش تحت الحماية وليس لديهم...
ماز
طيب اقدر أبيع جسمي كامل وأخذ الفلوس وهم ياخذون جثتي بعد الموت و الا ماينفع؟!! لو ينفع والله اسوي لهم تخفيض

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