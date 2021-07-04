"آبل" تطلق النسخة التجريبية من نظام التشغيل آي أو إس 15

وكالات (صدى):
أطلقت شركة آبل الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي أو إس 15 حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون تنزيل هذه النسخة واستخدامها في الخريف المقبل.
وأكد خبراء على أنه لا ينصح بتنزيل النسخة التجريبية من أي تطبيق أو نظام تشغيل على الهاتف الأساسي لأي مستخدم بسبب وجود ثغرات عديدة فيها سواء سبق اكتشافها أو لم تكتشف بعد وإذا أراد المستخدم تنزيل هذه النسخة التجريبية يفضل أن يكون ذلك على جهاز هاتف ثان يستخدمه للتجربة فقط.
وأضاف الخبراء أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل آي أو إس تستهلك البطارية بسرعة أكبرحيث يمكن إعادة ضبط الجهاز ليعمل بالنسخة الحالية من نظام التشغيل آي.أو إس .14.