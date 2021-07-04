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بالفيديو.. مراحل تصنيع كسوة الكعبة

منذ ساعة
1861
بالفيديو.. مراحل تصنيع كسوة الكعبة

مكة المكرمة (صدى):
أوضح وكيل الرئيس العام لكسوة الكعبة عبد الحميد المالكي، اليوم الأحد، مراحل تصنيع كسوة الكعبة.

وذكر عبدالحميد لقناة " الإخبارية " أن المرحلة الأولى هي المختبر حيث يتم التأكد من جميع المواد المستخدمة في كسوة الكعبة أنها مطابقة للمواصفات.

وأضاف : ثم يتم التأكد من تحلية المياه المستخدمة في صباغة خيوط الحرير المستخدمة وصبغها باللون الأسود واللون الأخضر.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج نوعين من القماش السادة والمنقوش بالآيات القرآنية والأذكار، ثم ننتقل إلى قسم التطريز والذي يتم يدويا، وبعدها يتم تجميع الثوب وتجهيز كل جهة على مفردها.

وتابع أنحجم المواد المستخدمة في كسوة الكعبة يصل إلى طن و300 جرام ، و900 كيلو جرام من الحرير و200 جرام من القطن الذي يستخدم في الحشو، ويعمل 180 صانع لكسوة الكعبة.

الكعبة
كسوة الكعبة
الحرير

التعليقات

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أحدث التعليقات

:::
اتقوا الله حق تقاته
Manosur AlBishi
غالي على قل سنع هواوي احسن منه
ابو سعود
قديم جدا المقطع
عبدالعزيز الرشيدي
أعوذ بلله وش ذي الحرمه المشكله عجوز وع ماقدرت عشره العمر أللهم اكفنا وإياكم شر من فيه شر🙆💔
الزهراني
وجهك غير مريح النفاق يشع من عينااك

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