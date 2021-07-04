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استطلاع: 68% يرفضون إعادة فتح قاعات المناسبات وحضور المحصنين فقط

منذ 27 دقيقة
1647
استطلاع: 68% يرفضون إعادة فتح قاعات المناسبات وحضور المحصنين فقط

علي القحطاني (صدى):
كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "صدى"، عن رفض عدد كبير من القراء المشاركين في الاستطلاع لإعادة فتح قاعات المناسبات والأفراح بشرط الحضور للمحصنين.

ورفض 68% من المشاركين في الاستطلاع الذين عددهم 257 قارئًا لإعادة فتح قاعات المناسبات والأفراح وحضور المحصنين فقط، فيما وافق على ذلك 32% من القراء فقط.

ويستمر إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، كما ينطبق ذلك على الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض.

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أفراح
استطلاع رأي
لقاح كورونا
الإجراءات الاحترازية
المحصنين
قاعات المناسبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي
سلطان
ان المخلصين للوطن والمليك لأن في ارقابهم بيعة للملك هم مخلصين لدينهم لاغير.
سلطان
ياناس خافو الله خذوه وغلوه واسجنوه لسنوات ياناس خافو الله انتم فتحتو المجال اكثر من الازم مع كثرة الذين وقعو في المخدرات من الشباب...
سلطان
لا والله انا كل ماشفت لبناني في محل اخرج من المكان بل البنانيين وليس الكل اصبحو كا الأعداء هو ينظر لجيبك متى يضحك عليلك...

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