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رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته خلال ممارسة عمله

منذ 57 دقيقة
908
رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته خلال ممارسة عمله

واشنطن (صدى):
عثر رجل إطفاء أمريكي على جثة ابنته صاحبة الـ 7سنوات خلال ممارسة عمله في المبنى الذي انهار بالقرب من ميامي الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الرجل عثر على جثتها من تحت انقاض المبنى المنهار، بعدما ظل مستيقظا لمدة 9 أيام للبحث عن جثتها لانتشالها .

و كان مهندس قد أصدر تقريرا في يناير الماضي أوضح فيه أن المبنى غير آمن هيكليا ولا كهربائيا، وهذا ما تحقق بالفعل بعدها بعدة أشهر مع استمرار الاشتعال.

وتستمر أطقم العمل في البحث عن ناجين من حطام أبراج شامبلين الجنوبية المكونة من 12 طابقًا، على الرغم من خطر سقوط الحطام عليهم.

امريكا
جثة
رجل إطفاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
هههههههههههههههه كنه المشهور الي يسمونه الكحلي ههههههههههههههههههههههه نسخه مطوره من الدباب فهد المولد على العموم شف وجه العنز وكمل الباقي يا طاقيه
خبير زمانه
امريكا لاامان لها وايران لها اهداف تريد الوصول لها وتبني القوه والعرب كالعاده يتفرجون وينتظرون الحماية همهم الاكل والوناسه والعيش تحت الحماية وليس لديهم...
ماز
طيب اقدر أبيع جسمي كامل وأخذ الفلوس وهم ياخذون جثتي بعد الموت و الا ماينفع؟!! لو ينفع والله اسوي لهم تخفيض
سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي

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