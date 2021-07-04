رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته خلال ممارسة عمله

واشنطن (صدى):
عثر رجل إطفاء أمريكي على جثة ابنته صاحبة الـ 7سنوات خلال ممارسة عمله في المبنى الذي انهار بالقرب من ميامي الأسبوع الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الرجل عثر على جثتها من تحت انقاض المبنى المنهار، بعدما ظل مستيقظا لمدة 9 أيام للبحث عن جثتها لانتشالها .
و كان مهندس قد أصدر تقريرا في يناير الماضي أوضح فيه أن المبنى غير آمن هيكليا ولا كهربائيا، وهذا ما تحقق بالفعل بعدها بعدة أشهر مع استمرار الاشتعال.
وتستمر أطقم العمل في البحث عن ناجين من حطام أبراج شامبلين الجنوبية المكونة من 12 طابقًا، على الرغم من خطر سقوط الحطام عليهم.