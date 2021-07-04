بالفيديو.. مستشار أمن سيبراني يحصل على 4 براءات اختراع أمريكية

علي القحطاني (صدى):
حصل الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز ومستشار الأمن السيبراني في وزارة التعليم، الدكتور فهد السلمي، على براءة اختراع رابعة وذلك في حماية المستندات الإلكترونية باستخدام السمات الحيوية مثل البصمة.
واوضح الدكتور فهد السلمي، أن براءة الاختراع الأولى والثانية الذي حصل عليها تهدف إلى حماية البصمة في وسائل التخزين السحابية، لافتًا إلى أن براءتي الاختراع الثالثة والرابعة تهدف إلى استخدام البصمة في التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع التقليدي الإلكتروني الحالي للأفراد والمجموعات، بحسب "الإخبارية" .
وقال مستشار الأمن السيبراني، أنها تستخدم في التوقيع للمستندات الرسمية والدفع الإلكتروني، مضيفًا أن براءتي الاختراع الأولى والثانية من الممكن أن تطبق في أنظمة السمات الحيوية وحمايتها من الاختراقات وأيضًا حفظ الخصوصية لأنها تتم عملية المطابقة مشفرة.
وأشار "السلمي" إلى أن براءة الاختراع الثالثة والرابعة يمكن أن تستخدم كتوقيع إلكتروني عبر الإنترنت لتوقيع المستندات الرسمية والدفع الإلكتروني والحفاظ على خصوصية البيانات في أنظمة السمات الحيوية.