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%47 نسبة توظيف المرأة في «المخابز والحلويات»

منذ 57 دقيقة
1764
%47 نسبة توظيف المرأة في «المخابز والحلويات»

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سبب تسرب بعض العاملين والعاملات في قطاع المخابز والحلويات.

وذكرت الوزارة أن سبب ذلك يعود إلى طبيعة نشاط قطاع البيع بالتجزئة؛ الذي ترتفع فيه طلبات التدوير الوظيفي بين فترة وأخرى ليس على مستوى السوق المحلية فقط، وفقًا لـ " عكاظ".

وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة السعودية العاملة في قطاع المخابز والحلويات بعد مضي نحو ثلاث سنوات على قرار توطين أنشطة الحلويات والمخابز بلغت ٤٧% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع.

وأضافت الوزارة أن العمل في مجال التجزئة يستهدف فئات محددة من الباحثين عن عمل، ويتجه الكثير منهن لوظائف أخرى بعد اكتسابهن الخبرة والقدرة العملية وإتقان المهارات.

 

المرأة
الموارد البشرية
المخابز

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي
سلطان
ان المخلصين للوطن والمليك لأن في ارقابهم بيعة للملك هم مخلصين لدينهم لاغير.
سلطان
ياناس خافو الله خذوه وغلوه واسجنوه لسنوات ياناس خافو الله انتم فتحتو المجال اكثر من الازم مع كثرة الذين وقعو في المخدرات من الشباب...
سلطان
لا والله انا كل ماشفت لبناني في محل اخرج من المكان بل البنانيين وليس الكل اصبحو كا الأعداء هو ينظر لجيبك متى يضحك عليلك...

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