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صورة جميلة لطفل على جمل مع أبيه بالشرقية قبل 71 عام
منذ ساعة
1314
1
(صدى):
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المنطقة الشرقية
جمل
خبر في صورة
التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13587
منذ 27 دقيقة
جميل وجميل جدا،،
رووووووووووووعة.
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أحدث التعليقات
سلطان
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