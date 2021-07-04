نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. شؤون الحرمين تنتج فيلم مرئي لموسم الحج

منذ ساعة
1803
بالصور.. شؤون الحرمين تنتج فيلم مرئي لموسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
باشرت الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة شؤون الحرمين إنتاج فيلم مرئي عن موسم الحج للعام الجاري، ويجري العمل على وضع اللمسات النهائية لإخراجه، بمشاركة نخبة من الكادر الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال مدير مركز الإنتاج الإعلامي الأستاذ محمد بن منصور اللحياني، أن الفيلم يعكس حسن وفادة ضيوف الرحمن، ويأتي ناقلاً للصورة الحقيقة للنجاحات التنظيمية لموسم الحج في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وعن محتوى الفيلم أجاب اللحياني: يتضمن احتفاءً بضيوف الرحمن بطريقة مبسطة، ونسعى من خلال إنتاج هذه الأفلام أن نظهر مدى الحرفية العالية للخدمات المقدمة في المسجد الحرام خلال موسم الحج الماضي والعام الحالي.

وتعكف الإدارة العامة للإعلام والاتصال على تقديم محتوى متميز، من خلال حزمة من الإنتاجات الإعلامية؛ تسهم من خلالها في إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مجال الحج والعمرة.

 

الحج
موسم الحج
ضيوف الرحمن
شؤون الحرمين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي
سلطان
ان المخلصين للوطن والمليك لأن في ارقابهم بيعة للملك هم مخلصين لدينهم لاغير.
سلطان
ياناس خافو الله خذوه وغلوه واسجنوه لسنوات ياناس خافو الله انتم فتحتو المجال اكثر من الازم مع كثرة الذين وقعو في المخدرات من الشباب...
سلطان
لا والله انا كل ماشفت لبناني في محل اخرج من المكان بل البنانيين وليس الكل اصبحو كا الأعداء هو ينظر لجيبك متى يضحك عليلك...

أخر الأخبار

استطلاع: 68% يرفضون إعادة فتح قاعات المناسبات وحضور المحصنين فقط
استطلاع: 68% يرفضون إعادة فتح قاعات المناسبات وحضور المحصنين فقط
منذ 26 دقيقة 1633
رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته خلال ممارسة عمله
رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته خلال ممارسة عمله
منذ 31 دقيقة 587
الاتحاد يفاوض الوصل الإماراتي لضم فابيو دي ليما
الاتحاد يفاوض الوصل الإماراتي لضم فابيو دي ليما
منذ 36 دقيقة 1615
الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى المملكة
الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى المملكة
منذ 42 دقيقة 1974
بالفيديو.. مستشار أمن سيبراني يحصل على 4 براءات اختراع أمريكية
بالفيديو.. مستشار أمن سيبراني يحصل على 4 براءات اختراع أمريكية
منذ 46 دقيقة 1580
بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل
بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل
منذ 51 دقيقة 1913
%47 نسبة توظيف المرأة في «المخابز والحلويات»
%47 نسبة توظيف المرأة في «المخابز والحلويات»
منذ 56 دقيقة 1763
بالصور.. شؤون الحرمين تنتج فيلم مرئي لموسم الحج
بالصور.. شؤون الحرمين تنتج فيلم مرئي لموسم الحج
منذ ساعة 1803
صورة جميلة لطفل على جمل مع أبيه بالشرقية قبل 71 عام
صورة جميلة لطفل على جمل مع أبيه بالشرقية قبل 71 عام
منذ ساعة 1310
بالفيديو.. امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس أثناء عبور الطريق
بالفيديو.. امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس أثناء عبور الطريق
منذ ساعة 994