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الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى المملكة

منذ 42 دقيقة
1974
الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى المملكة

أبوظبي (صدى):
أعلنت ، اليوم الأحد، عن تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة حتى إشعار آخر.

وذكرت في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن قرار التعليق سيسري اعتبارًا من اليوم الأحد 4 يوليو 2021 في تمام الساعة 2300 بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى المملكة كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021 للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية.

وأضافت أنه بالنسبة للحجوزات الملغاة، فسيتم توفير خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت تعليماتها للناقلات الجوية بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها.

وتضمنت التعليمات، تعليق القدوم لغير المواطنين من إثيوبيا، والإمارات ، وفيتنام، وأفغانستان إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا.

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"الطيران المدني" تصدر تعليماتها بشأن منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول

المملكة
الإمارات
طيران
شركة طيران الإمارات

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي
سلطان
ان المخلصين للوطن والمليك لأن في ارقابهم بيعة للملك هم مخلصين لدينهم لاغير.
سلطان
ياناس خافو الله خذوه وغلوه واسجنوه لسنوات ياناس خافو الله انتم فتحتو المجال اكثر من الازم مع كثرة الذين وقعو في المخدرات من الشباب...
سلطان
لا والله انا كل ماشفت لبناني في محل اخرج من المكان بل البنانيين وليس الكل اصبحو كا الأعداء هو ينظر لجيبك متى يضحك عليلك...

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