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"إخاء" تقدم 1488جلسة علاجية واستشارة نفسية واجتماعية للمستفيدين خلال العام الماضي

منذ 10 ساعات
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"إخاء" تقدم 1488جلسة علاجية واستشارة نفسية واجتماعية للمستفيدين خلال العام الماضي

سعيد العجل (صدى):
أظهرت إحصائية صدرت عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عن تنفيذ المؤسسة لعدد 1488جلسة علاجية، واستشارات نفسية واجتماعية للمستفيدين خلال العام الماضي، في مختلف فروع المؤسسة البالغ عددها تسعة فروع في مناطق المملكة .

وتسعى إخاء من خلال الجلسات العلاجية والاستشارات النفسية والاجتماعية للارتقاء بالصحة العامة للأيتام وشمولية تقديم الخدمات الصحية ، وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وتجويد حياتهم، وتمكينهم وإيجاد بيئة محفزة لهم ، وبناء شخصية اليتيم ببرامج تنموية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .

حيث تعمل إخاء على تحسين الحالة النفسية والصحية لليتيم، وكذلك حل و تخفيف السلوكيات والمعتقدات والدوافع والأفكار والعواطف المزعجة، وتحسين العلاقات الاجتماعية، واستخدام الأساليب النفسية الحديثة باعتبار أن الصحة النفسية جزء لا يتجزّأ من الصحة العامة، ولكونها تتأثّر بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيولوجية والبيئية.

وتهدف إخاء من الجلسات العلاجية والاستشارات النفسية والاجتماعية إلى مساعدة المرضى من مستفيدي المؤسسة على التغيير، والتغلب على المشكلات بطريقة مرجوة، والتمتع بمستوى عال من الصحة النفسية، مما يعكس أثره على شخصية اليتيم، ويساهم ببناء شخصية كاملة ذات أثر فاعل في المجتمع ، ولاكتمال سلامة الأيتام بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وتكريس قدراتهم لما فيه منفعتهم ، والتكيّف مع المجتمع، والعمل بتفان، ليكون اليتيم عنصراً فاعلا لخدمة مجتمعه ووطنه. إضافة إلى تعزيز الصحة وحمايتها من مسببات الأمراض النفسية .

جدير بالذكر أن إخاء تسعى للمساهمة بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030 فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، والتي جاءت منسجمة مع رؤية المؤسسة من خلال استكمال الريادة في رعاية الأيتام بكافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية ، واحتضانهم وتقديم رعاية شاملة وفائقة بأساليب عصرية تلامس احتياجات المستفيدين ، وتلبي رغباتهم ، وتذليل الصعاب التي تقف أمام تطلعاتهم .

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
هههههههههههههههه كنه المشهور الي يسمونه الكحلي ههههههههههههههههههههههه نسخه مطوره من الدباب فهد المولد على العموم شف وجه العنز وكمل الباقي يا طاقيه
خبير زمانه
امريكا لاامان لها وايران لها اهداف تريد الوصول لها وتبني القوه والعرب كالعاده يتفرجون وينتظرون الحماية همهم الاكل والوناسه والعيش تحت الحماية وليس لديهم...
ماز
طيب اقدر أبيع جسمي كامل وأخذ الفلوس وهم ياخذون جثتي بعد الموت و الا ماينفع؟!! لو ينفع والله اسوي لهم تخفيض
سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي

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