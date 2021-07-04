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أشياء تتسبب في ارتفاع صوت تكييف السيارة

منذ ساعتين
1786
أشياء تتسبب في ارتفاع صوت تكييف السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توجد عدة أسباب تؤدي إلى ضعف الأداء الخاص بتكييف السيارة، إلى جانب بعض الأعطال التي يتعرض لها بشكل عام وأبرزها ارتفاع صوت المكيف، ومن أبرز تلك الأسباب تلف فلتر التكييف.

ويرجع ذلك إلى تعرضه للكثير من الأتربة و الغبار، ما يؤثر بشدة على أدائه الحركي، و مع كثرة هذه التراكمات يدخل تكييف السيارة في مواجهات عديدة لتجميع قوته وإمداد مقصورة القيادة بهواء نظيف، ولهذا يجب أن نقوم بتنظيف فلتر التكييف جيدًا، و تغييره في حالة تعرضه للتلف.

ويتأثر تكييف السيارة بانسداد "سربنتينة" التكييف، أو وجود تسريبات داخل المبردات الخاصة به، و ربما يكون هناك أعطال قد أصابت الفيوزات الداخلية بالإضافة إلى ثرموستات التبريد التي لها عامل مهم في الحصول على هواء مناسب، و من الممكن أن تكون نوعية الفريون المستخدمة في الشحن غير جيدة، أو انتهاء العمر الافتراضي للكمبريسور في بعض الحالات النادرة.

ويجب أن نطمئن جيدًا على مستوى التبريد الذي يشمل الهيكل المعدني الردياتير، و التأكد من نظافته و عدم احتوائه على عوامل الصدأ، و من الأفضل أن نستخدم المياه الخضراء للحصول على أفضلية الأداء، مع الاهتمام بمستوى المياه داخل القربة البلاستيكية الجانبية و عدم تعديها لعلامة الحد الأقصى MAX، ومتابعة الحالة العامة لمروحة التبريد.

 

سيارات
أعطال
تكييف السيارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
هههههههههههههههه كنه المشهور الي يسمونه الكحلي ههههههههههههههههههههههه نسخه مطوره من الدباب فهد المولد على العموم شف وجه العنز وكمل الباقي يا طاقيه
خبير زمانه
امريكا لاامان لها وايران لها اهداف تريد الوصول لها وتبني القوه والعرب كالعاده يتفرجون وينتظرون الحماية همهم الاكل والوناسه والعيش تحت الحماية وليس لديهم...
ماز
طيب اقدر أبيع جسمي كامل وأخذ الفلوس وهم ياخذون جثتي بعد الموت و الا ماينفع؟!! لو ينفع والله اسوي لهم تخفيض
سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي

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