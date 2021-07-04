أشياء تتسبب في ارتفاع صوت تكييف السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توجد عدة أسباب تؤدي إلى ضعف الأداء الخاص بتكييف السيارة، إلى جانب بعض الأعطال التي يتعرض لها بشكل عام وأبرزها ارتفاع صوت المكيف، ومن أبرز تلك الأسباب تلف فلتر التكييف.
ويرجع ذلك إلى تعرضه للكثير من الأتربة و الغبار، ما يؤثر بشدة على أدائه الحركي، و مع كثرة هذه التراكمات يدخل تكييف السيارة في مواجهات عديدة لتجميع قوته وإمداد مقصورة القيادة بهواء نظيف، ولهذا يجب أن نقوم بتنظيف فلتر التكييف جيدًا، و تغييره في حالة تعرضه للتلف.
ويتأثر تكييف السيارة بانسداد "سربنتينة" التكييف، أو وجود تسريبات داخل المبردات الخاصة به، و ربما يكون هناك أعطال قد أصابت الفيوزات الداخلية بالإضافة إلى ثرموستات التبريد التي لها عامل مهم في الحصول على هواء مناسب، و من الممكن أن تكون نوعية الفريون المستخدمة في الشحن غير جيدة، أو انتهاء العمر الافتراضي للكمبريسور في بعض الحالات النادرة.
ويجب أن نطمئن جيدًا على مستوى التبريد الذي يشمل الهيكل المعدني الردياتير، و التأكد من نظافته و عدم احتوائه على عوامل الصدأ، و من الأفضل أن نستخدم المياه الخضراء للحصول على أفضلية الأداء، مع الاهتمام بمستوى المياه داخل القربة البلاستيكية الجانبية و عدم تعديها لعلامة الحد الأقصى MAX، ومتابعة الحالة العامة لمروحة التبريد.