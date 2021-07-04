نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعة
2056
القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

الجزائر
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان
القيادة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي
سلطان
ان المخلصين للوطن والمليك لأن في ارقابهم بيعة للملك هم مخلصين لدينهم لاغير.
سلطان
ياناس خافو الله خذوه وغلوه واسجنوه لسنوات ياناس خافو الله انتم فتحتو المجال اكثر من الازم مع كثرة الذين وقعو في المخدرات من الشباب...
سلطان
لا والله انا كل ماشفت لبناني في محل اخرج من المكان بل البنانيين وليس الكل اصبحو كا الأعداء هو ينظر لجيبك متى يضحك عليلك...

أخر الأخبار

استطلاع: 68% يرفضون إعادة فتح قاعات المناسبات وحضور المحصنين فقط
استطلاع: 68% يرفضون إعادة فتح قاعات المناسبات وحضور المحصنين فقط
منذ 26 دقيقة 1633
رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته خلال ممارسة عمله
رجل إطفاء يعثر على جثة ابنته خلال ممارسة عمله
منذ 31 دقيقة 581
الاتحاد يفاوض الوصل الإماراتي لضم فابيو دي ليما
الاتحاد يفاوض الوصل الإماراتي لضم فابيو دي ليما
منذ 36 دقيقة 1615
الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى المملكة
الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى المملكة
منذ 42 دقيقة 1972
بالفيديو.. مستشار أمن سيبراني يحصل على 4 براءات اختراع أمريكية
بالفيديو.. مستشار أمن سيبراني يحصل على 4 براءات اختراع أمريكية
منذ 46 دقيقة 1580
بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل
بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل
منذ 51 دقيقة 1913
%47 نسبة توظيف المرأة في «المخابز والحلويات»
%47 نسبة توظيف المرأة في «المخابز والحلويات»
منذ 56 دقيقة 1763
بالصور.. شؤون الحرمين تنتج فيلم مرئي لموسم الحج
بالصور.. شؤون الحرمين تنتج فيلم مرئي لموسم الحج
منذ ساعة 1801
صورة جميلة لطفل على جمل مع أبيه بالشرقية قبل 71 عام
صورة جميلة لطفل على جمل مع أبيه بالشرقية قبل 71 عام
منذ ساعة 1310
بالفيديو.. امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس أثناء عبور الطريق
بالفيديو.. امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس أثناء عبور الطريق
منذ ساعة 994