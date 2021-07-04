بالفيديو.. امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس أثناء عبور الطريق

لندن (صدى):
نجت امرأة بأعجوبة من حادثة دهس من شاحنة للنفايات من الوزن الثقيل، عند تقاطع طريق بمدينة غرب يوركشير البريطانية.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المرأة تصرخ في رعب بعدما ساقتها الشاحنة أمامها وكادت أن تدهسها، حيث كانت الشاحنة تمر من تقاطع رباعي، في نفس اللحظة التي تعبر فيها المرأة من أمامها، لكن لم يتوقف السائق وكاد أن يصطدم بالمرأة.
وتمكنت المرأة من الهروب من الشاحنة بأمان، ولم تسقط منها سوى بعض أكياس التسوق أثناء ابتعادها عن الشاحنة،ثم نزل السائق المصاب بالصدمة من الشاحنة واقترب من المرأة حيث يبدو أنه كان يعتذر عن الحادث، وعلى إثره اقترب المارة الآخرون وساعد أحدهم المرأة في جمع متعلقاتها التي ألقتها أثناء محاولتها الفرار من أمام الشاحنة.