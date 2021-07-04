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بالفيديو.. امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس أثناء عبور الطريق

منذ ساعة
1052
بالفيديو.. امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس أثناء عبور الطريق

لندن (صدى):
نجت امرأة بأعجوبة من حادثة دهس من شاحنة للنفايات من الوزن الثقيل، عند تقاطع طريق بمدينة غرب يوركشير البريطانية.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المرأة تصرخ في رعب بعدما ساقتها الشاحنة أمامها وكادت أن تدهسها، حيث كانت الشاحنة تمر من تقاطع رباعي، في نفس اللحظة التي تعبر فيها المرأة من أمامها، لكن لم يتوقف السائق وكاد أن يصطدم بالمرأة.

وتمكنت المرأة من الهروب من الشاحنة بأمان، ولم تسقط منها سوى بعض أكياس التسوق أثناء ابتعادها عن الشاحنة،ثم نزل السائق المصاب بالصدمة من الشاحنة واقترب من المرأة حيث يبدو أنه كان يعتذر عن الحادث، وعلى إثره اقترب المارة الآخرون وساعد أحدهم المرأة في جمع متعلقاتها التي ألقتها أثناء محاولتها الفرار من أمام الشاحنة.

السائق
شاحنة
حادث دهس
يوركشير البريطانية

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
هههههههههههههههه كنه المشهور الي يسمونه الكحلي ههههههههههههههههههههههه نسخه مطوره من الدباب فهد المولد على العموم شف وجه العنز وكمل الباقي يا طاقيه
خبير زمانه
امريكا لاامان لها وايران لها اهداف تريد الوصول لها وتبني القوه والعرب كالعاده يتفرجون وينتظرون الحماية همهم الاكل والوناسه والعيش تحت الحماية وليس لديهم...
ماز
طيب اقدر أبيع جسمي كامل وأخذ الفلوس وهم ياخذون جثتي بعد الموت و الا ماينفع؟!! لو ينفع والله اسوي لهم تخفيض
سلطان
استمرو قوالكم الله ونفع بكم البلاد والعباد . بس لاتكونو مثل شوط البقرة اسبوع وتتهونون جميع الوافدين يعرفون ذلك
بومشعل
المتقاعدين طيبين مايبون في ذمتهم شي

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