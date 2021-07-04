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«توكلنا»: يمكن لمن حجز موعد قبل أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط الإلغاء الكامل

منذ 20 دقيقة
1546
«توكلنا»: يمكن لمن حجز موعد قبل أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط الإلغاء الكامل

الرياض (صدى):
أكد تطبيق "توكلنا"، اليوم الأحد، أنه يمكن لمن حجز موعد قبل أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط إلغاء كامل موعد جرعات اللقاح.

وتفاعل "توكلنا" عبر "تويتر" مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال: "‏الوالدة كان موعدها لأخذ اللقاح الأحد وصارت ظروف وبتاخذه الخميس لازم نسوي إلغاء موعد وتسجيل ولا نفس الموعد الأول والمهم اسمها بالتطبيق؟".

وأجاب "توكلنا" أنه: "لمن حجز موعد عبر توكلنا، قبل أخذ الجرعة الأولى يمكنه فقط الغاء كامل موعد جرعات اللقاح، أما بعد أخذ الجرعة الأولى وقبل أخذ الثانية يمكنه تعديل موعد الجرعة الثانية " .

 

 

لقاح كورونا
توكلنا
موعد أخذ الجرعات

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أحدث التعليقات

وافي
منافق دجال الله يرحم ابومتعب
بومشعل
أكبر مشكلة لما تفشل الدول في إسستيعاب توظيف مواطينيها
kkkk
خرفات جاهليه
kkkk
انت العاطل يالباطل
kkkk
معروف يالشمراني من المستفيد من الحكم المحلي الاصيفر المحلي

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