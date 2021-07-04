بالفيديو.. مختص يوضح أسباب إدمان الأجهزة الإلكترونية وتأثيره على الأطفال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قال الدكتور عبدالهادي الذيابي رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة أم القرى أن سبب إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية انشغال الأسرة عن الأطفال وخاصة الأمهات وعدم وجود بدائل أخرى للترفيه وتسلية الأبناء .
وأضاف الذيابي أن البعض يخلط بين أعراض التوحد وأعراض إدمان الأجهزة والشاشات الالكترونية، موضحا أن التوحد هو اضطراب عصبي يسبب بعض التأخر اللغوي وعدم التواصل الاجتماعي ، وإدمان الأجهزة تسبب أعراض مشابهة لدى الأطفال
وأشار المختص إلى أن أدمان الأجهزة الإلكترونية يسبب اعراض سلبية على الأطفال القلق والتشتت وضعف التواصل الاجتماعي وعدم القدرة على الاحتكاك بالمجتمع .