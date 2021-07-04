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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ ساعة
1878
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الأمن العام على القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية، فضلًا عن ضبط مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.

وأشار الأمن العام إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، إلى جانب القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر.

جدة
الرياض
جرائم
الأمن العام
قائمة بالمضبوطين

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أحدث التعليقات

وافي
منافق دجال الله يرحم ابومتعب
بومشعل
أكبر مشكلة لما تفشل الدول في إسستيعاب توظيف مواطينيها
kkkk
خرفات جاهليه
kkkk
انت العاطل يالباطل
kkkk
معروف يالشمراني من المستفيد من الحكم المحلي الاصيفر المحلي

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