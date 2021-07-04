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هند البلوشي تتحدث عن أزمتها مع علي يوسف بتعليق غامض

منذ ساعة
1044
هند البلوشي تتحدث عن أزمتها مع علي يوسف بتعليق غامض

خالد الظفيري (صدى):
جددت الفنانة الكويتية هند البلوشي الحديث عن أزمتها مع المطرب العراقي علي يوسف، بتعليق غامض لها.

وأثار تعليق للفنانة الكويتية هند البلوشي الجدل بين المتابعين، مؤكدين أنها استذكرت أزمتها مع المطرب العراقي علي يوسف.

ونشرت البلوشي صورةً لها عبر حسابها على “انستغرام”، حيث عبَّرت عن مدى حزنها الشديد؛ بسبب الفراق، قائلةً: “حبيته حتى انتهى الحب نفسه ونسيه ماكني بيوم حبيته”.

ويذكر أن هند البلوشي رفضت منذ شهر أبريل الماضي الحديث عن أزمتها مجدداً وكشفت عن رغبتها في إنهاء الحديث عن أزمتها مع علي يوسف والتوقف عن التدخل في خصوصياتها.

 

هند
هند البلوشي
علي يوسف

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أحدث التعليقات

السيف
طيب
المهم
كلام ومنطق
وافي
منافق دجال الله يرحم ابومتعب
بومشعل
أكبر مشكلة لما تفشل الدول في إسستيعاب توظيف مواطينيها
kkkk
خرفات جاهليه

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