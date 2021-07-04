نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فسخ نكاح سبعينية بعدما هجرها زوجها 15 عامًا في فراش الزوجية بجدة

منذ ساعة
2139
فسخ نكاح سبعينية بعدما هجرها زوجها 15 عامًا في فراش الزوجية بجدة

جدة (صدى):
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، حكمًا بفسخ نكاح زوجة تجاوزت 72 من عمرها، بعدما أهملها زوجها وهجرها في فراش الزوجية 15 عامًا؛ حيث قالت أن ذلك أدى إلى إصابتها بأضرار نفسية واجتماعية.

وفي التفاصيل، أكدت الزوجة على وقوع الشقاق والنفاق والكره لزوجها الذي أنجبت منه سبعة أبناء خلال حياة زوجية استمرت 45 عامًا، الأمر الذي يستوجب النظر في تسريحها بإحسان بعد أن هجرها في الفراش لمدة تزيد على 15 سنة، فيما قال الزوج أنه سعيد مع زوجته ولا يرغب في طلاقها، بينما تزوج عليها قبل 9 سنوات لظروف بعد تدهور صحتها، وطلب نصحها ورد الدعوى.

وقررت المحكمة فسخ عقد النكاح، لافتة إلى أن على الزوجة العدة ثلاثة أشهر اعتباراً ‏من تاريخ استلام الحكم مطلع الأسبوع، وإفهامها بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط والأركان، وألا تتزوج أو تتعرض للخطاب حتى تنتهي عدتها، بحسب صحيفة "عكاظ" .

 

جدة
خلع
سبعينية
محكمة الأحوال الشخصية
فسخ نكاح

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وافي
منافق دجال الله يرحم ابومتعب
بومشعل
أكبر مشكلة لما تفشل الدول في إسستيعاب توظيف مواطينيها
kkkk
خرفات جاهليه
kkkk
انت العاطل يالباطل
kkkk
معروف يالشمراني من المستفيد من الحكم المحلي الاصيفر المحلي

أخر الأخبار

«توكلنا»: يمكن لمن حجز موعد قبل أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط الإلغاء الكامل
«توكلنا»: يمكن لمن حجز موعد قبل أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط الإلغاء الكامل
منذ 20 دقيقة 1534
صور مسربة لآيفون 13 تكشف مميزات الكاميرا
صور مسربة لآيفون 13 تكشف مميزات الكاميرا
منذ 25 دقيقة 1613
بالفيديو.. مختص يوضح أسباب إدمان الأجهزة الإلكترونية وتأثيره على الأطفال
بالفيديو.. مختص يوضح أسباب إدمان الأجهزة الإلكترونية وتأثيره على الأطفال
منذ 35 دقيقة 1406
آل الشيخ معلقا على قصيدة في المؤسس استوقفته:"ما أشبه الليلة بالبارحة"
آل الشيخ معلقا على قصيدة في المؤسس استوقفته:"ما أشبه الليلة بالبارحة"
منذ 56 دقيقة 1920
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
منذ ساعة 1874
فسخ نكاح سبعينية بعدما هجرها زوجها 15 عامًا في فراش الزوجية بجدة
فسخ نكاح سبعينية بعدما هجرها زوجها 15 عامًا في فراش الزوجية بجدة
منذ ساعة 2139
تحطم طائرة عسكرية في الفلبين على متنها 85 شخصا
تحطم طائرة عسكرية في الفلبين على متنها 85 شخصا
منذ ساعة 2070
هند البلوشي تتحدث عن أزمتها مع علي يوسف بتعليق غامض
هند البلوشي تتحدث عن أزمتها مع علي يوسف بتعليق غامض
منذ ساعة 918
تطبيق "توكلنا" يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة
تطبيق "توكلنا" يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة
منذ ساعة 2121
بالفيديو.. ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالرياض
بالفيديو.. ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالرياض
منذ ساعة 2082