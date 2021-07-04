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آل الشيخ معلقا على قصيدة في المؤسس استوقفته:"ما أشبه الليلة بالبارحة"

منذ 55 دقيقة
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آل الشيخ معلقا على قصيدة في المؤسس استوقفته:"ما أشبه الليلة بالبارحة"

الرياض (صدى):
علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أبيات قرأها في مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مبينا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين".

وأضاف "آل الشيخ" في تعليقه على الأبيات: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 824
منذ دقيقة
منافق دجال
الله يرحم ابومتعب

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أحدث التعليقات

وافي
منافق دجال الله يرحم ابومتعب
بومشعل
أكبر مشكلة لما تفشل الدول في إسستيعاب توظيف مواطينيها
kkkk
خرفات جاهليه
kkkk
انت العاطل يالباطل
kkkk
معروف يالشمراني من المستفيد من الحكم المحلي الاصيفر المحلي

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