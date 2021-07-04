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طفلة من عسير عام 1399 هـ
منذ 17 دقيقة
425
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 51192
منذ 14 دقيقة
ما شاء الله و تبارك
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14360
منذ 8 دقائق
لاحظوا ارتداء الطفلة لعقد الضفار وهو حجر كريم كان يباع في مكة ويجلب كهدايا ثمينة للأعزاء وتصل قيمته من ١٠٠-٢٠٠ ريال في ذلك الوقت
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
لاحظوا ارتداء الطفلة لعقد الضفار وهو حجر كريم كان يباع في مكة ويجلب كهدايا ثمينة للأعزاء وتصل قيمته من ١٠٠-٢٠٠ ريال في ذلك الوقت
د محمد ماجد بخش
الله يعز حكومتنا ولا يعز عليها
د محمد ماجد بخش
السبب معروف بالنسبة للكويت وتصحيح وضع العراق البيئي صعب طالما استمرت إيران في قضم شفاف العراق
ابو عمار
ما شاء الله و تبارك
ابو عمار
ممتاز
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