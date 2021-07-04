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تطبيق "توكلنا" يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة

منذ ساعة
2121
تطبيق "توكلنا" يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة

الرياض (صدى):
أعلن تطبيق "توكلنا" عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي، حيث أُضيفت خاصيّة استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر.

وتظهر الخاصيّة ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق "توكلنا"، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث: حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافةً إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

وفي إطار تحسين تجربة مستخدمي تطبيق "توكلنا", أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يُسر وسهولة؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي،التي تشمل: حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

ودعت "سدايا" مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة بتحديث التطبيق من المتاجر (App Store, Google Store, AppGallery) بهدفِ تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي أُضيفت مؤخراً، وذلك انطلاقاً من حرصها على أن تكون هذه الخدمات متوفرة لجميع المستفيدين وبلغات مختلفة.

يذكر أنّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تسعى عبر تطبيق "توكلنا" إلى توفير حلّ حكومي تقني مُعتمد يشمل جميع الخدمات الحكومية ومن مكان واحد؛ تسهيلاً للإجراءات المطلوبة وتعاوناً مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المملكة
الضمان الصحي
إجراءات السفر
توكلنا
تطبيق توكلنا
الجواز الصحي

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
منافق دجال الله يرحم ابومتعب
بومشعل
أكبر مشكلة لما تفشل الدول في إسستيعاب توظيف مواطينيها
kkkk
خرفات جاهليه
kkkk
انت العاطل يالباطل
kkkk
معروف يالشمراني من المستفيد من الحكم المحلي الاصيفر المحلي

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