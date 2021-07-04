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ليلى طاهر: "شفيت من كورونا وصحتي زي الفل"

منذ ساعة
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ليلى طاهر: "شفيت من كورونا وصحتي زي الفل"

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية ليلى طاهر، على تداول نبأ إصابتها بفيروس كورونا في الساعات القليلة الماضية، موضحة أن الأمر كان قبل شهرين.

ونفت ليلى طاهر، إصابتها بفيروس كورونا بالوقت الحالي، مؤكدة أنها في صحة جيدة، قائلة: "أصبت بفيروس كورونا منذ شهرين، ودخلت مرحلة العزل، وحاليا صحتي زي الفل".

وقالت ليلي طاهر: "فرصة سعيدة أن كل الناس دي تسأل عني، وأنا دلوقتي صحتي بقت بمب ومبسوطة من انتشار خبر تعبي".

وأعربت عن حزنها الشديد لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، داعية الله أن تمر هذه الأيام الصعبة من كورونا بسلامة على مصر.

مصر
كورونا
ليلى طاهر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51192
منذ 52 دقيقة
سلامات
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14360
منذ 48 دقيقة
قصة المُعَنى

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ليتها ماقامت من مطيحها ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليتها ماقامت من مطيحها ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
اجابه تحتمل تفسيرين ..
محمد
ماشاء الله على الايام الجميلة

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