ليلى طاهر: "شفيت من كورونا وصحتي زي الفل"

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية ليلى طاهر، على تداول نبأ إصابتها بفيروس كورونا في الساعات القليلة الماضية، موضحة أن الأمر كان قبل شهرين.
ونفت ليلى طاهر، إصابتها بفيروس كورونا بالوقت الحالي، مؤكدة أنها في صحة جيدة، قائلة: "أصبت بفيروس كورونا منذ شهرين، ودخلت مرحلة العزل، وحاليا صحتي زي الفل".
وقالت ليلي طاهر: "فرصة سعيدة أن كل الناس دي تسأل عني، وأنا دلوقتي صحتي بقت بمب ومبسوطة من انتشار خبر تعبي".
وأعربت عن حزنها الشديد لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، داعية الله أن تمر هذه الأيام الصعبة من كورونا بسلامة على مصر.