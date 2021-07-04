"السيسي" يرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة "إلى ما لا نهاية"

القاهرة (صدى):
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بأنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة "إلى ما لا نهاية".
وأكد الرئيس السيسي خلال مأدبة غداء لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية"، أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.
وشدد على أن مصر تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، على ألا تكون التنمية "على حساب الآخرين" -على حد قوله-.
وقال السيسي: "مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021" موجها الشكر للدول التي تبذل جهودا للوساطة في أزمة سد النهضة.
وكان الرئيس المصري أكد في وقت سابق، على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.