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"السيسي" يرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة "إلى ما لا نهاية"

منذ 59 دقيقة
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"السيسي" يرفض استمرار التفاوض حول سد النهضة "إلى ما لا نهاية"

القاهرة (صدى):
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بأنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة "إلى ما لا نهاية".

وأكد الرئيس السيسي خلال مأدبة غداء لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية"، أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.

وشدد على أن مصر تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، على ألا تكون التنمية "على حساب الآخرين" -على حد قوله-.

وقال السيسي: "مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021" موجها الشكر للدول التي تبذل جهودا للوساطة في أزمة سد النهضة.

وكان الرئيس المصري أكد في وقت سابق، على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

مصر
السيسي
سد النهضة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51192
منذ 42 دقيقة
المفروض انه تم ضرب السد وتدميره من البدايه مثل ما فعل السادات الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14360
منذ 28 دقيقة
السد سد على الجيران باب الجيرة مالم يكون في صالح جميع الأطراف

دولة المنبع ودول الممر والمصب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لاحظوا ارتداء الطفلة لعقد الضفار وهو حجر كريم كان يباع في مكة ويجلب كهدايا ثمينة للأعزاء وتصل قيمته من ١٠٠-٢٠٠ ريال في ذلك الوقت
د محمد ماجد بخش
الله يعز حكومتنا ولا يعز عليها
د محمد ماجد بخش
السبب معروف بالنسبة للكويت وتصحيح وضع العراق البيئي صعب طالما استمرت إيران في قضم شفاف العراق
ابو عمار
ما شاء الله و تبارك
ابو عمار
ممتاز

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