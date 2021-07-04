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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 31 دقيقة
1397
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)، ورياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

عبدالوهاب المظفر
الف الف مبروك والله يمدك بالصحه والحمدلله
د محمد ماجد بخش
لسه في عز شبابها .. قمر ١٤
د محمد ماجد بخش
ملاح .. مسمى له ملامح .. عمل أقل ما يوصف به أنه ملح وسنكر
د محمد ماجد بخش
هذه مرة عودة
د محمد ماجد بخش
لا الأردن فيها منسف أردني أما قطر ففيها كبسة قطرية

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