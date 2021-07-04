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رئاسة الحرس الملكي تعلن فتح التقديم على برامج التوظيف المبتدئة بالتدريب

منذ 32 دقيقة
1573
رئاسة الحرس الملكي تعلن فتح التقديم على برامج التوظيف المبتدئة بالتدريب

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت "رئاسة الحرس الملكي" بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن فتح التقديم لحملة الثانوية على برامجه الإعدادية ضمن مشروع التوظيف المبتدىء بالتدريب، اليوم الأحد.

وتحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية، كما تصرف مكافأة شهرية قدرها 1,000 ريال خلال فترة الدراسة، وتأمين طبي بالإضافة إلى إمكانية العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

والبرامج هي: برمجة الحاسب الآلي- السكرتير التنفيذي- إدارة سلاسل الإمداد.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية"، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب، ولا يقل عمره عن 17 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، ولا يقل طوله عن 170 سم وان يكون الوزن مناسباً لطوله وأن يكون ذو بنيه جيده تتناسب مع طوله.

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأحد عبر بوابة البرامج الإعدادية بالمعهد

المملكة
التدريب
التوظيف
رئاسة الحرس الملكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالوهاب المظفر
الف الف مبروك والله يمدك بالصحه والحمدلله
د محمد ماجد بخش
لسه في عز شبابها .. قمر ١٤
د محمد ماجد بخش
ملاح .. مسمى له ملامح .. عمل أقل ما يوصف به أنه ملح وسنكر
د محمد ماجد بخش
هذه مرة عودة
د محمد ماجد بخش
لا الأردن فيها منسف أردني أما قطر ففيها كبسة قطرية

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