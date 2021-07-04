أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأحد

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.44963، العملة مقابل الريال الواحد 0.22474
- الدولار: 3.75022، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665
- درهم إماراتي: 1.02099، مقابل الريال الواحد 0.97944
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71616
- دينار أردني: 5.28951، مقابل الريال الواحد 0.18906
- دينار كويتي: 12.44871 مقابل الريال الواحد 0.08033
- دينار بحريني: 9.94820، مقابل الريال الواحد 0.10053
- الريال القطري: 1.03000، مقابل الريال الواحد 0.97088
-الدرهم المغربي: 0.42108 مقابل الريال الواحد 2.37730
- الجنيه المصري: 0.23933، مقابل الريال الواحد 4.17832