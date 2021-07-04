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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأحد

منذ 19 دقيقة
1349
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأحد

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.44963، العملة مقابل الريال الواحد 0.22474

- الدولار: 3.75022، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

- درهم إماراتي: 1.02099، مقابل الريال الواحد 0.97944

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71616

- دينار أردني: 5.28951، مقابل الريال الواحد 0.18906

- دينار كويتي: 12.44871 مقابل الريال الواحد 0.08033

- دينار بحريني: 9.94820، مقابل الريال الواحد 0.10053

- الريال القطري: 1.03000، مقابل الريال الواحد 0.97088

-الدرهم المغربي: 0.42108 مقابل الريال الواحد 2.37730

- الجنيه المصري: 0.23933، مقابل الريال الواحد 4.17832

الريال
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الممكلة
اسعار العملات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه مرة عودة
د محمد ماجد بخش
لا الأردن فيها منسف أردني أما قطر ففيها كبسة قطرية
د محمد ماجد بخش
الجايات أكثر من الرايحات
د محمد ماجد بخش
المتسولون اذكياء جداً .. يسيرون على أقدامهم وكأنهم متسوقون ويعرفون متى ومن يخاطبون ..
د محمد ماجد بخش
 "الريال الخشن" أو القبضاي صار هو الدولار اللبناني

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