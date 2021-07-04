نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صور..رحالة إنجليزية: وادي السرحان بالجوف كان مجرى بحر قديم كالبحر الميت

منذ 54 دقيقة
1705
1
صور..رحالة إنجليزية: وادي السرحان بالجوف كان مجرى بحر قديم كالبحر الميت

نايف السالم (صدى):
ذكرت الرحالة الإنجليزية "الليدي آن بلنت" التي زارت الجوف عام ١٨٧٩م، أن وادي السرحان عبارة عن مجرى بحر قديم مثل البحر الميت.

وأشارت الرحالة الإنجليزية في كتابها إلى أن تلال وادي السرحان، منحدرات معاكسة لحوض البحر الميت.

وقبل أيام نشرت "صدى" عن إعلان هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض في الجوف، منذ ٣٧ مليون سنة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في المملكة و يعود لعصر الأيوسين الاعلى ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير.

يذكر أن هيئة التراث أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية.

ويعتبر هذا المشروع أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم، حيث تحتوي المملكة على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال المملكة

الجوف
البحر الميت
رحالة
وادي السرحان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51173
منذ دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه مرة عودة
د محمد ماجد بخش
لا الأردن فيها منسف أردني أما قطر ففيها كبسة قطرية
د محمد ماجد بخش
الجايات أكثر من الرايحات
د محمد ماجد بخش
المتسولون اذكياء جداً .. يسيرون على أقدامهم وكأنهم متسوقون ويعرفون متى ومن يخاطبون ..
د محمد ماجد بخش
 "الريال الخشن" أو القبضاي صار هو الدولار اللبناني

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 5 دقائق 1084
رئاسة الحرس الملكي تعلن فتح التقديم على برامج التوظيف المبتدئة بالتدريب
رئاسة الحرس الملكي تعلن فتح التقديم على برامج التوظيف المبتدئة بالتدريب
منذ 6 دقائق 1184
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأحد
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأحد
منذ 19 دقيقة 1345
أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 24 دقيقة 1388
تأخر الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
تأخر الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 41 دقيقة 487
صور..رحالة إنجليزية: وادي السرحان بالجوف كان مجرى بحر قديم كالبحر الميت
صور..رحالة إنجليزية: وادي السرحان بالجوف كان مجرى بحر قديم كالبحر الميت
منذ 54 دقيقة 1705
الجيش الأمريكي ينقل جنوده ومعداته من قطر إلى الأردن
الجيش الأمريكي ينقل جنوده ومعداته من قطر إلى الأردن
منذ ساعة 2098
فيديو.. لقطة طريفة للشيخ محمد بن زايد مع حفيده خلال افتتاح قاعدة "3 يوليو"
فيديو.. لقطة طريفة للشيخ محمد بن زايد مع حفيده خلال افتتاح قاعدة "3 يوليو"
منذ ساعة 1894
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: فرق لضبط المتسولين بالحرمين
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: فرق لضبط المتسولين بالحرمين
منذ ساعة 1702
قصة نقل حذاء زوجة الأمير تشارلز في طائرة خاصة من إنجلترا إلى الكويت
قصة نقل حذاء زوجة الأمير تشارلز في طائرة خاصة من إنجلترا إلى الكويت
منذ ساعة 750