فيديو.. لقطة طريفة للشيخ محمد بن زايد مع حفيده خلال افتتاح قاعدة "3 يوليو"

القاهرة (صدى):
في لقطة طريفة، حمل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، أمس السبت، حفيده عاليا، ليتمكن من رؤية قاعدة "3 يوليو" البحرية بشكل واضح.
وجاء ذلك خلال حضور ولي عهد أبو ظبي فعالية افتتاح القاعدة العسكرية على البحر المتوسط بمصر، برفقة اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة، حيث وقف أصغرهما بجواره يستمع إلى ما تم إنجازه في القاعدة العسكرية.
وأضافت مصر، قاعدة 3 يوليو العسكرية إلى منظومة قواعدها البحرية، لتمثل نقاط ارتكاز جديدة للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، ولمجابهة أي تحديات ومخاطر بالمنطقة.
وتقع قاعدة 3 يوليو في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، في أقصى شمال غرب مصر بالقرب من الحدود مع ليبيا، وهو ما يكسبها أهمية استراتيجية إضافية.