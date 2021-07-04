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أحمد الكاموخ : سامي الجابر سجل اسمه ضمن الأساطير السبعة العالميين
منذ يوم
802
1
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التعليقات
Zoolعالمي
عدد التعليقات : 378
منذ ساعة
صدق انك كاموخ يا الكمخه
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أحدث التعليقات
dfs
ليش العربية تستضيفه المفروض العربية تحترم السعودية ولاتسيئ لها باستضافة اعدائها اتمنى من السعودية تاديب العربية المتقلبة الخائنة.
ابو علي
بدل ما يدعم حفظت كتاب الله يدعم المعازف
ابو رياض الحربي
هي مدحدره
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
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