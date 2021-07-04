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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: فرق لضبط المتسولين بالحرمين

منذ 23 دقيقة
1406
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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: فرق لضبط المتسولين بالحرمين

مكة المكرمة (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تخصيص فـرق بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقـوة أمن المسجد النبوي، للقبض على المتسولين داخل الحرمين الشريفين.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد نظام إلكتروني يسهم في توفر قاعدة بيانات للمتسولين والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تضمين بعض المناهج الدراسية تعريف التسول وبيان أضراره على الفرد والمجتمع، بحسب الوطن.

كما أنشأت قنوات اتصالية مع مختلف الجهات المسـؤولة عـن ضبط وتجريم هـذه الظاهرة، بالتعـاون مع وزارة الداخلية، وحث المجتمع على المشاركة والتبليغ عن طريق تطبيق "كلنا أمن" للإبلاغ عن حالات التسول.

المملكة
الحرم
المتسولون
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51165
منذ 10 دقائق
ممتاز

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العجله ما فيها خير
سعودي مخضرم
اجل لو يشوفون السلق الصيع اللي عندنا وش بيسوون ؟
ابو عمار
لا غرابه في لباسها بل قد تعتبر مستتره بالنسبه لها
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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