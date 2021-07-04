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محمد الذايدي : هذا ردي على الكاموخ بخصوص نادي القرن .. يجب أن يعتذر المريسل
منذ 4 ساعات
955
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو عمار
دراجات الحراره لا تقاس الا في الضل واما قياسها في الشمس فطبيعي تكون مرتفعه جدا
ابو عمار
افا يعني ايران مشترطه على الامريكان تقليل وجودهم في قطر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
العجله ما فيها خير
سعودي مخضرم
اجل لو يشوفون السلق الصيع اللي عندنا وش بيسوون ؟
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