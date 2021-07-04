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قصة نقل حذاء زوجة الأمير تشارلز في طائرة خاصة من إنجلترا إلى الكويت

منذ 27 دقيقة
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قصة نقل حذاء زوجة الأمير تشارلز في طائرة خاصة من إنجلترا إلى الكويت

لندن (صدى):
شهدت زيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى الكويت مع زوجته كاميلا، في 2007م، واقعة طريفة من نوعها.

وكان حذاء "كاميلا" قد طار على متن طائرة خاصة من إنجلترا إلى الكويت، كي تنتعله خلال مأدبة عشاء على شرفها في الكويت.

وكانت كاميلا اكتشفت بعد وصولها مع الأمير تشارلز إلى الكويت في إطار جولة خليجية أنها قد نسيت أن تجلب معها ذلك الحذاء، الذي كانت قد اشترته خصيصاً ليتماشى مع الفستان الذي قررت أن ترتديه خلال مأدبة العشاء.

وبعد ذلك قررت كاميلا أن تنتعل حذاء آخر خلال مأدبة العشاء غير الذي قطع مسافة 4800 جواً.

الكويت
انجلترا
حذاء
تشارلز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51165
منذ 16 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العجله ما فيها خير
سعودي مخضرم
اجل لو يشوفون السلق الصيع اللي عندنا وش بيسوون ؟
ابو عمار
لا غرابه في لباسها بل قد تعتبر مستتره بالنسبه لها
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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