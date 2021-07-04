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صورة.. تحدي وجهًا لوجه بين طائرة "إيرباص 320 " وسيسنا CE-525

منذ 27 دقيقة
1550
صورة.. تحدي وجهًا لوجه بين طائرة "إيرباص 320 " وسيسنا CE-525

عادل الحربي (صدى):
نشر الطيار بدر المانع، أمس السبت، صورة لتحدي وجها لوجه بين طائرتين "إيرباص 320 " وسيسنا CE-525، تم التقاطها في عام 2008، قام بالتقاطها المراقب الجوي السابق عبدالله بن سلمان.

ويعتبر تحدي الطائرات وجها لوجه منظرًا يرعب الناظرين، فمن الوهلة الأولى، يشعر المتابع بأن الاصطدام قادم، ولو حدث لوقعت كارثة أكبر بكثير من مما نشاهده في حوادث السير.

وعلى سبيل المثال، فقد شهد مطار "تنريف" في إسبانيا عام 1977 تصادم طائرتين من نوع بوينغ 747 على مدرج مطار لوس روديوس، وهو يعتبر الأسوأ في تاريخ الطيران، إذ أسفر عن سقوط 583 قتيل.

كما شهد مطار "ليناتي" في إيطاليا كارثة جوية حدثت في 2001 عندما أصطدم المحرك الأيمن وعجلات الهبوط ومؤخرة طائرة ماكدونل دوغلاس إم دي-87 التابعة للخطوط الجوية الإسكندنافية بحجرة الركاب، والجزء الخارجي للجناح الأيمن وموزان طائرة "سيسنا ستيشن جيت" التابعة لطيران إيفيكس.

وبعد ذلك أصطدمت الطائرة الإسكندنافية بمرآب طائرات عند نهاية مدرج الإقلاع في مطار ميلانو ليناتي،وبعد 26 دقيقة من الحادثة وجدوا طائرة سيسنا عند منتصف المدرج، بعد 23 دقيقة من إيجاد طائرة ماكدونل دوغلاس وقُتل في الحادث 118 شخصا.

طائرة
طيار
إيرباص
وسيسنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب مبروك
وافي
محسب نفسه مع فريق الدلال. برا برا
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
المفروض تكون مجموع ساعات العمل في الاسبوع 30 ساعه ويتم توظيف اخرين يبداء الدوام عندهم بعد الساعه الواحده ضهر ليتم انجاز معاملات المرجعين
ابو عمار
يستاهل المجرم

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