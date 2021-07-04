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"أديل" تستلم طائرات إيرباص A 320 neo ضمن طلبية لشراء 50 طائرة من ذات الطراز

منذ 17 دقيقة
1349
"أديل" تستلم طائرات إيرباص A 320 neo ضمن طلبية لشراء 50 طائرة من ذات الطراز

علي القحطاني (صدى):
تبدأ شركة طيران "أديل" بتسلم طائرات الايرباص من طراز A320neo بدءًا من هذا العام.

وأوضح محمد البصراوي المحلل المالي في مجال الطيران، أن ذلك ضمن طلبية لشراء حتى 50 طائرة من ذات الطراز.

كما تدرس طيران أديل، إيجار مزيداً من الطائرات لتلبية إحتياجات الشركة وفقًا لخططها المستقبلية، حيث تستهدف الوصول لأكثر من 100 طائرة بحلول عام 203م.

يذكر أنه تم تسمية طائرة الإيرباص A 320 neo الجديدة "الثريا" والمعروفة أيضًا باسم الشقيقات السبع، نسبة لأحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة التي تقع في كوكبة الثور.

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