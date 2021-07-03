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إليسا: شفنا العز أيام السعودية

منذ ساعة
530
إليسا: شفنا العز أيام السعودية

بيروت (صدى):
أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها رغم كونها "مسيحية" لكن بالنسبة لها كلام رجل دين مسلم معتدل يمثلها، أكثر من رجل دين مسيحي متعصب.

وقالت إليسا: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".

وهاجمها أحد متابعينها، بقوله: "مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة بالسعودية"، لترد إليسا: "مع إنه حساب مزيف يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الذل أيام إيران".

يذكر أن لبنان يشهد في الفترة الأخيرة، أزمة اقتصادية، وسياسية، دفعت اللبنانيين للنزول إلى الشوارع اعتراضا على الأوضاع المعيشية.

السعودية
المملكة
لبنان
اليسا

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: نَحمد * الله * الّلي * بدِينه * و * الأخلاق * كمّلنا✍🏻 و *...
شبح
والله بعد الله أهل الخليج الغلط والحق عليهم منظمات ودول وتجار وشركات مثل روتانا وووو جعلت من للبنان دولة سويسرا واغرقهوا بالمليارات حتى جيشهم...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: يَا * حَسرتي * تجار * الوطن * نظرتهم * قصيرة ✍🏻 ضدّ * المُواطن...
وافي
صدق ياسمو الامير ربي يسعدك
شبح
اعتراف اوسخ حيوانات وخنازير. اعتراف أهل المخدرات والحشيش والرقص وديانات ابوكلب شيعية ونصيرية ودروز واسماعلية ومسيحيين وووووووو وعلمانيين اعتراف بالعنصرية والانحطاط الأخلاقي

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